زيارات إنسانية للرئيس السيسي.. الحايس وسيدة التحرير والفنانة شادية

دائمًا ما يضع الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطن المصري على رأس أولوياته رغم مشاغله، فكثير ما طل على المصريين بمواقف غير تقليدية، يعكس تفاعله مع الشارع تارة، وإنسانيته تارة أخرى، سواء مع فنانين أو أبطال أو مواطنين.

استيقظ المصريون مطلع نوفمبر 2017 على لقطات من داخل حجرة بمستشفى، يقف فيها السيسي، يطمئن على أحد أبنائه، ويشد على يديه بعد أن ضحى بروحه في مواجهة الإرهاب الغاشم، فزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المفاجئة للنقيب محمد الحايس، في المستشفى الذي يتلقى به العلاج، ونثقل إليه، عقب عملية تحريره على يد قوات الصاعقة المصرية، التي انقضت على مختطفيه من العناصر الإرهابية، وكبدتهم أرواحهم، حسبما جاء في البيان الرسمي للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية حينها، لتثأر له ولزملائه من شهداء الشرطة في حادث الواحات، ولم يكن الموقف الإنساني الأول للرئيس، الذي يأتي بزيارة تحمل المواساة، وينزل بها السكينة على القلوب.

الرئيس يزور فتاة التحرير

ومع تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم مصر، وفي 11 يونيو 2014، زار فتاة ضحية التحرش في ميدان التحرير، وذلك في وقت إعلان فوزه برئاسة الجمهورية، وقدم لها الورود، والاعتذار عما بدر، قائلًا وقتها: «حقك علينا، متزعليش، إحنا آسفين، وعايز أقولك مش هاكلم وزير الداخلية ولا وزير العدل، هاكلم كل جندي في مصر، شرطة مدنية أو جيش في كل حته، بكلمكم انتوا كل ضابط صغير مش ممكن أبدا هيحصل ده ويستمر في مصر».

ولم يكن ذلك الحدث الوحيد، الذي يبادر فيه بزيارة لإدخال السرور على القلوب الحزينة، أو لمواساة أب مجروح وأم مكلومة في مصابهم، فالمشهد في 16 فبراير 2015، كان حزينًا، عقب ذبح 21 قبطيًا على يد الدواعش، بغارة جوية على معاقل الإرهابيين بـ«سرت»، ليأخذ بالقصاص قبل زيارة عزاء للكنيسة، لمشاركاتهم الحزن على الشهداء، في رسالة قوية، بأنه «لا عزاء قبل الثأر» وقد كان وثأرت مصر لأبنائها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل غرفة الفنانة القديرة شادية بمستشفى الجلاء العسكري، بصحبة قرينته للاطمئنان عليها، في نوفمبر 2017، إذ تدهورت حالتها الصحية قبل الزيارة بأيام قليلة، ودخلت العناية المركزة، ثم فاضت روحها بعد ذلك.

تفاصيل الزيارة

التفاصيل كشفتها لـ«الوطن» في وقت سابق المطربة المعتزلة ياسمين الخيام، والتي أكدت أنَّ الرئيس فور انصرافه من منتدى شباب العالم، حرص على التواجد في المستشفى لزيارة الفنانة شادية، موضحة أنَّ الزيارة لم تستغرق وقتًا طويلًا، نظرًا لظروف الفنانة الصحية، وأنَّه أرسل قبل قدومه ورودا وشيكولاتة تعبيرًا عن حبه واعتزازه بالفنانة القديرة.