في ذكرى وفاتها.. قصة اعتزال شادية للفن وذهابها للشيخ الشعراوي

يمر اليوم الاثنين ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة شادية التي وافتها المنية عام 2017 في مثل هذا اليوم، بعدما غابت عن الأضواء قبل رحيلها بسنوات، ولكنها ظلت دائما في قلوب محبيها بأعمالها الفنية.

بدات رحلة الفنانة شادية مع اعتزال الفن والتفرغ إلى العبادة، منذ سنوات قبل رحيلها حيث كشف الشاعر الغنائي صلاح فايز في أحد اللقاءات التليفزيونية بأن كلمات أغنية كانت السبب في هذه الرحلة قائلا: «كان فيه مقدمات لاعتزال شادية وهي إن في أواخر سنوات قبل اعتزالها كانت بتغني أغاني فيها ملامح الأغاني الدينية والصوفية».

قصة اعتزال الفنانة شادية

وتابع صلاح فايز حديثه عن الفنانة شادية قائلا: «والشاعرة عليا الجيار كتبتلها أغنية اللي هيا خد بإيدي وأخذتها من يدها إلى الشيخ الشعراوي مع ياسمين الخيامي فبدأت رحلة السير في طريق الاعتزال، والحاجة التانية إن شادية طول عمرها كان نفسها يبقى عندها ولاد كانت بتفقد الجنين بعد كذا شهر فخلاها تحس إن ربنا عايزها كدا».

وأضاف «فايز» أنها ذهبت إلى هذا الطريق بكل ما في داخلها مؤمنة بأننا جميعا لابد وأن نصل إلى رحاب الله.

كما تحدث أيضًا الفنان الراحل سمير صبري عن السبب وراء اعتزال الفنانة شادية في أحد اللقاءات الإذاعية، قائلا إنها كانت أمنية حياتها أن تصبح أما وحملت 3 مرات ولكن لم يحدث نصيب وتتعرض لتسقيط الجنين وهذا كان يؤثر عليها بشكل كبير.

وتابع سمير صبري، في لقاء سابق، أن الفنانة شادية كانت حاملا أثناء تصوير فيلم معبودة الجماهير ولكن لم يحدث نصيب، كما أنها كانت تعتبر أخيها الصغير ابنها وفجأة رحل عن عالمنا في سن صغيرة وهذا أثر على نفسيتها بشكل كبير.

وأضاف «صبري»، أن شادية أيضا تعرضت خلال حياتها لسرطان الثدي وكان لابد وأن تخضع لعملية لإزالته وبالفعل خضعت لها في مصر وعندما سافرت إلى أمريكا اكتشفت أنه كان تشخيصا خاطئا ولم يكن سرطان.

وكشف الفنان سمير صبري، أن هذه الصدمات وراء بعضها جعلتها تدخل في حالة من التصوف ولكنها لم تكن تنوي الابتعاد عن الفن والدليل أنها كانت تظهر بعد ما تعرضت له بالحجاب ولكن تضع الماكياج وتمارس حياتها بشكل طبيعي وتقدم أغاني دينية حتى تعمقت في الموضوع بعد ذلك واعتزلت الفن.