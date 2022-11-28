ضبط شخص بحوزته 1.5 كيلو مواد مخدرة وأسلحة في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، من ضبط شخص، يقيم بدائرة مركز سوهاج، بحوزته 1 كيلو من مخدر الشابو و500 جرام من مخدر الحشيش، و3 قطع سلاح و10 طلقات و150 قرصًا مخدرًا، وعدد 3 سلاح أبيض وعدد 2 هاتف محمول ودراجة نارية ومبلغ مالي.

الاتجار في المخدرات

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «فرع سوهاج»، بقيام شخص، يقيم دائرة مركز سوهاج، بالاتجار في المواد المخدرة، ويتخذ من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، باستهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته المواد المخدرة والمضبوطات، أثناء مزاولته نشاطه الإجرامي.

تحرير محضر

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.