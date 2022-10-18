السجن 3 سنوات لسائق «توك توك» وعاملة بتهمة تجارة المخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق «توك توك»، وعاملة بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بتجارة المواد المخدرة.

جاء حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، فى القضية التي حملت رقم 750 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان.

بدأت الواقعة حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بقيام سائق توكتوك وعاملة نظافة، بالاتجار في المواد المخدرة.

تفاصيل القضية

وأثبتت التحريات، قيام كل من «ص.م.ع» عاملة نظافة و«و.م.م» سائق توك توك، بممارسة نشاط إجرامي واسع بالاتجار في المخدرات، خاصة مخدر الحشيش، وتم الحصول على إذن من النيابة وتقنين الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزة الأولى 5 طرب حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، داخل حقيبتها وبتفتيش الثاني تم العثور على طربتين من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

المتهمان اعترفا بالجريمة

وجرى مواجهة كلا المتهمين، بالمضبوطات، وأقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة، قررت إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.