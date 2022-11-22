المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة تجارة المخدرات في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد، وإيهاب عبدالمنعم، وأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.

الواقعة في يونيو الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الجاري، عندنا وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث المخدرات وقسم أول سوهاج، بوجود نشاط إجرامي لأحد الأشخاص، من خلال الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم أول سوهاج، وتم التأكد من المعلومات بواسطة تحريات وحدة البحث الجنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.

وتم ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة القضية لجنايات سوهاج

ووجهت الجهات المختصة للمدعو «س. ع»، عامل، تهمة إحراز جوهر مخدر «الميثامفيتامين» بقصد الاتجار، وإحراز سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.