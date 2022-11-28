أنوشكا لـ إيمان الحصري: إعلامية راقية ومشرفة لمصر والوطن العربي

قالت الفنانة أنوشكا، إنها تسعد باستضافتها مع الإعلامية إيمان الحصري، مضيفة: «إعلامية متميزة وراقية ومشرفة لمصر وللوطن العربي والإعلام المصري».

أنوشكا لـ إيمان الحصري: نورتي الشاشة

وتابعت أنوشكا خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، «نورتي الشاشة ونورتي بيتك dmc، والفترة اللي فاتت مرينا بظروف صعبة كان أهمها كورونا، لكن كل واحد مننا بيخرج بخلاصة للتجربة مهما كانت قاسية، وأنتي قدرتي تتغلبي على المرض».

وردت الإعلامية إيمان الحصري: «الفترة كانت صعبة جدا ومكنتش مصدقة وكنت بسمع قصص مرضى كتير وبزور مستشفيات، لكن مكنتش متوقعة أن ده هيحصلي، واكتشفت إن كل شيء قريب مننا وفجأة بتلاقي نفسك مريض وبتتعرض لفترة إنكار وبعدها قبول ثم مرحلة رضا وقبول الواقع».

وتابعت: «بنتي كانت كل همي وبعدها إخواتي، وكانوا صعبانين عليا بسبب قلقهم وخوفهم، وبعد كده عديت الأزمة والناس كانت بتدعي لي والحمد لله وقفت على رجلي».