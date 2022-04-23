مد أجل الحكم على المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا لـ 7 مايو

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، مد أجل الحكم على المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا بالسب والقذف، على خلفية مشادة كلامية بينهما بسبب «كلبي» الطرفين حال سيرهما داخل الكمبوند محل سكنهما، وذلك إلى جلسة 7 مايو.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم أول أكتوبر، بلاغ من الفنانة أنوشكا، تتهم في أحد جيرانها داخل الكمبوند السكني لها، بالتعدي عليها بالسب والقذف بعد معاتبتها له بسبب قيام كلبة بمهاجمة كلبها حال سيرهما داخل الكمبوند.

وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على جار الفنانة أنوشكا المتهم بالتعدي عليها بالسب والقذف، وذلك بسبب هجوم كلبه على كلبها أثناء سيرهما داخل الكمبوند.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الواقعة وقعت داخل الكمبوند التي تقطن به الفنانة أنوشكا والمتهم، إذ نشبت مشادة كلامية بسبب كلبيهما، حيث تعدى المتهم على أنوشكا بالسب والقذف.