المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا يستأنف على تغريمه 10 آلاف جنيه

تقدم المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا، بالسب والقذف استئناف على تغريمه 10 آلاف جنيه، بعدما عاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها، أثناء سيرهما بكمباوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل تغريم المتهم 10 آلاف جنيه

وقضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأحد، تغريم المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا بالسب والقذف، على خلفية مشادة كلامية بينهما بسبب كلبي الطرفين حال سيرهما داخل الكمبوند محل سكنهما، 10 آلاف جنيه عن التهمة الأولى، فضلا عن تغريمه مبلغ 100 جنيه عن الثانية، وتعويض مؤقت بالحق المدني 5 آلاف جنيه.

بداية الواقعة عندما حررت الفنانة أنوشكا، محضرًا في قسم أول أكتوبر، حمل رقم 5764 لسنة 2021 إداري أول أكتوبر، بسبب تضررها من أحد جيرانها في كمباوند سكني، لقيامه بالتعدي عليها بالسب، قائلة في البلاغ الذي تقدمت به أنها حال معاتبتها لجارها بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها حال سيرهم بالكمباوند، تعدى عليها الجار بالسب.

ضبط المتهم والتحقيق معه

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وخضع لجلسة تحقيق بشأن الواقعة، وبيّنت التحريات أن الواقعة حدثت داخل كمبوند تسكن فيه الفنانة والمتهم، وقد نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب كلبيهما، وعلى إثر ذلك قام الأخير بالتعدي على «أنوشكا» بالسب والقذف.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال الفنانة أنوشكا، في البلاغ المقدم منها ضد جارها في كومباوند دريم لاند، بالسادس من أكتوبر، وأدلت «أنوشكا» بأقوالها في حضور محاميها الخاص سهاد الإمام، قائلة: إنَّها اعتادت النزول من بيتها في هذا التوقيت، وفور نزولها فوجئت بشخصين ومعهما كلبان، أحدهما بسلسلة والثاني دونها، وأوضحت أنها سبق أن نبهت على جارها بضرورة ربط الكلب الخاص به، كون ذلك مخالفًا للقانون.

وأضافت أنوشكا خلال التحقيقات، أنَّها فوجئت بأحد الكلبين يهاجمها، فحملت الكلبة الخاصة بها لحمايتها وعلت صرخاتها، وطلبت من مالك الكلب السيطرة عليه، إلا أنَّه فاجأها بسيل من السب والقذف أمام المارة، بينما أصيبت هي بحالة من الذهول.