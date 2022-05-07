بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا بسبب كلب

تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، حكمها على المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا بالسب والقذف، على خلفية مشادة كلامية بينهما بسبب «كلبي» الطرفين حال سيرهما داخل «الكمبوند» محل سكنهما.

مد أجل الحكم لليوم

ومدت المحكمة الجلسة الماضية التي كان من المفترض أن يصدر فيها حكم، إلى جلسة اليوم 7 مايو للنطق بالحكم، على المتهم بالاعتداء بالسب والقذف على الفنانة أنوشكا بسبب كلب.

بداية الواقعة بإخطار لقسم أول أكتوبر

بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم أول أكتوبر، يفيد بتقدم الفنانة أنوشكا، بعمل محضر تتهم في أحد جيرانها داخل الكمبوند السكني المقيمة فيه، بالتعدي عليها بالسب والقذف بعد معاتبتها له بسبب قيام كلبة بمهاجمة كلبها حال سيرهما داخل «الكمبوند»، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

القبض على جار أنوشكا بعد التعدي عليها بالسب

وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على جار الفنانة أنوشكا المتهم بالتعدي عليها بالسب والقذف، وذلك بسبب هجوم كلبه على كلبها أثناء سيرهما داخل «الكمبوند» محل سكنهما.

التحريات: مشادة كلامية بسبب كلب

وبعمل التحريات التي أشرف عليها رجال المباحث بقسم شرطة أول أكتوبر، أفادت بأن الواقعة وقعت داخل «الكمبوند» الذي تقطن به الفنانة أنوشكا والمتهم، إذ نشبت مشادة كلامية بينهما بسبب كلبيهما، وتعدى المتهم عليها بالسب والقذف.

إحالة المتهم للمحكمة

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت في القضية التي حملت رقم 5764 لسنة 2021 إداري أول أكتوبر.