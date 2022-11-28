أنوشكا لـ إيمان الحصري: «أول أجر أخدته كان 30 جنيه وكنت طالبة في الجامعة»

قالت الفنانة أنوشكا إن فترة بدايتها في غناء الإعلانات كانت في توقيت مناسب علمها الوقوف أمام الكاميرا واستخدام الميكروفون بشكل احترافي: «أول أجر أخدته كان 30 جنيه وخصموا منه 10%، وكان بالنسبة لي فرح كبير جدا وكنت لسه طالبة في الجامعة، واتعلمت مخارج الألفاظ واستخدام الصوت في توصيل المعلومات».

وأوضحت «أنوشكا» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أنها كانت تغني في الجامعة وسمعها أحد الأشخاص وقرر أن يشركها في الإعلانات: «أول يوم غنيت كنت بسمع الإعلان في التليفزيون وأنا جنب والدي في البيت وقالي الصوت ده قريب من صوتك واعترفت له إن ده صوتي، وكنت بحب اتخذ القرار طالما مش غلط أو عيب، وكنت بحب أعتمد على نفسي وأني أكسب فلوس لأني مش بحب آخد فلوس من والدي».

الاعتماد على الذات في العمل والحياة

وأشارت الفنانة أنوشكا إلى أن تلك الفترة كانت بداية تعليمها ما ستفعله في المستقبل وكيف تعتمد على ذاتها في العمل والحياة.