عبقرية لوحات حبيبة بنت دمياط موهوبة بالفطرة.. تتمنى إقامة معرض

حبيبة صلاح عمر، ابنة الثالثة عشر عاما، موهوبة في الرسم وفي الصف الأول الإعدادي بمدرسة الفريق مدكور أبو العز الرسمية للغات التابعة لإدارة ميت أبو غالب التعليمية بمحافظة دمياط، وحيث إن الرسم يُعد من المواهب التى تجعلك تقف لها احتراما لأنه لا يقل قيمة عن الموسيقى والأدب والشعر، بحيث يستطيع الفنان الرسام أن يعبر عن واقع أو حزن أو قصة من خلال رسمة واحدة.

بدأت الرسم من عمر 5 سنوات

وتقول حبيبة، لـ«الوطن»، إنها بدأت الرسم منذ أن كان عمرها 5 سنوات، والدها ووالدتها هما مَن اكتشفا موهبتها في البيت، ومن حبها لمشاهدة الكرتون بدأت ترسم الشخصيات الكرتونية، وشاركت في معرض إدارة ميت أبو غالب التعليمية، وحصلت على المركز الأول، وطموحاتها أن تتطور في الرسم أكثر، وترسم البورتريه بألوان الزيت والإكريليك وتطوير البورتريه «وجه الإنسان» بقلم الرصاص والفحم بكثرة وأن تشارك في مسابقات على مستوى الجمهورية وإقامة معرض خاص بها وتتمنى أن تدعمها الدولة.

المدرسة تنمي قدرات الطلاب

وقال عبدالسلام سلامة، مدير المدرسة، لـ«الوطن»، إن المدرسة لها دور كبير في تنمية المواهب، حيث يوجد معرض داخل المدرسة يهتم بالرسم وله دور مهم بتنمية قدرات الطلاب.

وأضافت هميس عثمان، مدرسة التربية الفنية بالمدرسة، لـ«الوطن»، أنها اكتشفت موهبة حبيبة داخل المدرسة منذ أن كانت في المرحلة الابتدائية وبعدها قامت بتنمية موهبتها وتشجيعها وتحفيزها بعمل مسابقات وورش للرسم داخل المدرسة.