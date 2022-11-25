تحولها للوحات فنية.. حصص الرسم بالمدارس تعيد تدوير قشر البيض والقصاقيص

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، حلقة اليوم عن اليوم الدراسي، وما يتضمنه من حصص فنية وصناعية وتدبير منزلي، وأنشطة مختلفة يقدمها الطلاب.

حصص الفن غير مقتصرة على الرسم

وقالت «إيمان»، معلمة تربية فنية بإحدى المدارس، إن حصص الرسم في الماضي كانت تركز على رسم الطلاب للوحات الفنية، ما كان يؤدي ذلك لحالة من التململ لدى الطلاب، ولا بد من إدخال أعمال فنية في الحصة، ولكن سعر الخامات الفنية مرتفعة، وبعض الأسر لا تستطيع شراءها، فجرى التفكير في فكرة إعادة تدوير الخامات.

وأضافت «إيمان» أن حصص التربية الفنية تعتمد في أغلب الأحيان على كيفية إعادة تدوير بعض الأشياء غير المستخدمة، وينتج عنها نتائج مبهرة، «الولاد بتفرح بيها».

وأوضحت أنه من بين الأشيار المُعاد تدويرها تتمثل في رفّ قديم خاص بدولاب تم تحويله لعمل فني بسيط، وأصبح لوحة فنية أو غطاء كارتوني خاص بالتصوير وجرى تحويله لتحفة فنية عن طريق «قصاقيص» الورق الملون المتبقي من الأشغال الفنية.

تحويل قشر البيض للوحات فنية

ولفتت إلى أنه يتم تحويل بعض الأشياء المهملة لأعمال فنية عن طريق استخدام قشر البيض، ويجرى تلوينه بدرجات مختلفة.