الفنانة أنوشكا لـ إيمان الحصري: بحب الطبيعة.. وأتمنى تعويض أسرتي عن فترة مرضي

قالت الفنانة أنوشكا، إنها عادت للتفكير في كل شيء خلال فترة كورونا التي بقيت خلالها في المنزل: «رجعت لنفسي ولقيت إن فيه حاجات مكنتش بعملها ومنها السفر، خاصة في الأماكن الطبيعية زي الهند والمناطق الخضرة مع ركوب الجمال، واستخدام الحياة الطبيعية».

مركب في النيل

وتابعت «أنوشكا» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، «العلاقات مهمة جدا والتعامل مع الناس، واستخدام الموارد الطبيعية وإنك تمشي على الرمل وتركبي مركب في النيل، وصورت جراند اوتيل في اسوان، ونفسي أزور الأرياف وسيناء وسيوة، وأخرج من المدينة وأبعد عن الإنترنت وعوادم السيارات وأشوف الطبيعة اللي ربنا خلقها وأقدر قيمتها».

فترة كورونا

وأشارت الفنانة أنوشكا إلى أن فترة كورونا أحدثت بعدا اجتماعيا أهم ملامحه فقدان قيمة حضن الأم والأبناء، «والفترة اللي فاتت كانت مراجعة مع الذات، وتجديد العلاقة من الجيران والأهل والعلاقة مع الله».

ومن جهتها، قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنها تتمنى أن يكون لديها الوقت لتعوض أهلها عن فترة مرضها والشدة التي تعرضت لها: «لما حصلت الأزمة شوفت الناس بشكل مختلف، و99% من الناس اللي جنبي كانوا كويسين خلال الفترة دي واكتشفت إن العلاقات الإنسانية بين الناس مهمة ومطلوبة، ومش مجرد إننا بنشوف بعض وبنتكلم، ولازم نحسن الاختيار».