منقذ خيول لـ «إيمان الحصري»: أشعر بالسعادة عندما يتعافى حصان مصاب

«منصور، رحمة، وعلاء الدين»، للوهلة الأولى تعتقد أنها أسماء أشخاص، لكن في الحقيقة هي أسماء للخيول التي كرس الطبيب البيطري، حاتم ستين، حياته من أجل إنقاذها، حيث إن معظم الخيول كانت في حالة صحية سيئة ولديهم الكثير من الإصابات، بينما اهتم بها منذ صغرها الطبيب منذ صغره.

أوضح «حاتم ستين»، خلال تقرير عرضه برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «dmc»، أنه وصله استغاثة الساعة الثالثة صباحا منذ ست سنوات، من مصر الجديدة، بأن هناك حصانا مصابا في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، موضحا أنه ساعد الحصان على التعافي من الإصابة، وكان سعيدا بشفائه ورد فعل أصحابه.

وتابع «ستين»، أن كثرة حالات التعذيب للخيول من خلال السوشيال ميديا، جعلته مصمما على تغير هذا الواقع الذي عاينه بنفسه، موضحا أن الخيول تخضع لبعض الفحوصات والتحاليل فور قدومها إليه، ويبدأ برعايتها وتقديم التغذية الصحية لها، ومعالجة أي كسور أو جروح مصابة بها.

أوضح الطبيب البيطري، أن الخيول عندما تصاب بشكل مفاجئ لا تستطيع الناس التعامل مع الإصابة بشكل صحيح، وتخاف معظم الناس من التعامل معه، وذلك بخلاف التعامل مع إصابات الكلاب والقطط، فإنه من السهل نقلها لعيادات للاهتمام بها في وقت سريع.