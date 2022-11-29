9 فوائد لمحشي الكرنب.. أبرزها فقدان الوزن والفيتامينات المضادة

كشفت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي، بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، أن الكثيرين يعتقدون أن تناول محشي الكرنب ضار بالنسبة لهم ولكنه في الحقيقة صحي جدا للغاية وبه الكثير من الأمور الصحية التي تعود عليهم عقب تناولهم وجبة المحشي بالنفع، شريطة عدم الإفراط في تناوله بكميات خلال الوجبة الواحدة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فوائد صحية كثيرة منها فقدان الوزن وغني بالفيتامينات المضادة للأكسدة داخل جسم الإنسان.

9 فوائد بمحشي الكرنب

وأضافت الدكتور لمياء لطفي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محشي الكرنب له 9 فوائد غنية بالكثير من الفيتامينات سوف نذكرها كتالي:

غني بالفيتامينات المضادة للأكسدة.

غني بفيتامين c الكرنب.

مصدر جيد للألياف.

كما أنه يساعد على تسحين صحة العظام للإنسان.

يعتبر محشي الكرنب مخفضا للسعرات الحرارية بجسم الإنسان.

يعد محشي الكرنب مفيدا جدا لعضلة القلب عند تناوله.

كما يعمل محشي الكرنب على فقدان الوزن لدى الإنسان عند تناوله.

يعمل محشي الكرنب على تحسين صحة الجهاز الهضمي لدى للإنسان.

كما يوفر وجه التحديد %70 RDA.

تناول وجبات صحية

وأوضحت أيضا أن محشي الكرنب يحظى بشعبية كبيرة لدي السيدات من ربات البيوت بهدف طهي المحشى وتناوله مع أسرهن، خاصة في فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه يجب تقليل الزيت والسمن قدر المستطاع أثناء الطهي لتناوله وجبة صحية جيدة بالهنا والشفا.