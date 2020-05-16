عائلة تيمون وبومبا تفوز بـ"الكرنب الذهبية" في الحلقة 23 من رجالة البيت

نجحت عائلة تيمون وبومبا في الفوز بـ "الكرنب الذهبية" في الحلقة 23 من مسلسل "رجالة البيت" بطولة كل من الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني.

وتبدأ أحداث الحلقة بدخول كل من تيمون وبومبا مسابقة دورة "الكرنب الذهبية" ويخسران الجولة الأولى، إلا أنهما يلعبان مسابقة المعلومات الثقافية، ويساعد عهد وشكر أولا "بومبا" والذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني في الفوز بالجولة.

ويدخل كلا من فريق سليمان عيد وفريق تيمون وبومبا في جولة حاسمة وهي "المصارعة الحرة" وتنجح زوجة عم عيد "فرح" والتي تجسد دورها الفنانة عارفة عبد الرسول في حسم المسابقة لفريق تيمون وبومبا.

مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.