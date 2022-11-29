السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان دعم التعاون الثنائي وأبرز القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، مع لجنة الشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي برئاسة السفيرة دولفين بروك، وبمشاركة المديرة العامة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيلين لو جال، أمس الاثنين، العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات وفي ضوء رؤية 2030، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الحفاظ على البيئة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى موضوع الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي وقضايا الطاقة، وجهود المملكة الحثيثة تجاه الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي محلياً وإقليمياً ودولياً، بما فيها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».