السعودية: نساند الأشقاء في اليمن بدعم العديد من المشروعات

قال سفير السعودية باليمن، اليوم، إنّ الرياض تأمل في أن تسهم الجهود الدولية في دفع الحوثيين لدعم مسار السلام، لافتا إلى أنّ المجتمع الدولي يعمل على دعم الهدنة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

دعم سعودي لليمن

وقال سفير السعودية باليمن، إنّ السعودية تدعم عدة مشروعات في اليمن لدعم الشعب، مشيرا إلى أنّ الهجمات الحوثية على المنشآت المدنية تضر بمصالح اليمنيين: «الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية عمليات إرهابية وصندوق النقد العربي سيساعد البنك المركزي اليمني على استقرار الاقتصاد».

وفي وقت سابق، أشاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، بمواقف السعودية والإمارات، للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.