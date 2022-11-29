«البيت الأبيض»: على شبكات التواصل الاجتماعي محاربة المعلومات المضللة

تراقب الرئاسة الأمريكية، موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن كثب، مضيفة إن «البيت الأبيض» يرى ما يكتبه الجميع عن الموقع.

وكانت منظمة «آركوم» الفرنسية المسؤولة عن الاتصالات الرقمية، أشارت في وقت سابق، إلى أن موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أظهر نقصًا في الشفافية في مكافحة المعلومات المضللة.

الرئاسة الأمريكية: مواقع التواصل الاجتماعي تتحمل المسؤولية

وشددت المتحدثة باسم الرئاسة، كارين جان بيير، على توضيح «البيت الأبيض» سابقا، أن شبكات التواصل الاجتماعي نفسها يجب أن تحارب المعلومات المضللة على المنصات، موضحة أن مواقع التواصل الاجتماعي تتحمل المسؤولية.

وأوضحت بيير، أنه يجب أن تتوقف عن استخدام المنصات للتحريض على العنف، خاصة الموجهة ضد مجتمعات معينة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك «تويتر»، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن شركة «آبل» هددت بإبعاد تطبيق موقع التدوينات القصيرة من متجر«آب ستور» للتطبيقات الالكترونية دون توضيح السبب، مشيرا عبر تغريدة، إلى إيقاف الإعلانات على «تويتر».

ماسك يتساءل: «هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا؟»

وكانت شركة «آبل»، أنفقت في الفترة بين 10 نوفمبر و 16 نوفمبر الجاري، نحو 131.600 دولار على إعلانات «تويتر»، متراجعة من 220.800 دولار بين الفترة من 1 و16 أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتساءل ماسك: «هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا؟». وأعرب الملياردير الأمريكي، ردا على سؤال من مستخدم عما سيحدث إذا قامت شركتا «أبل» و«جوجل» بإيقاف تنزيل «تويتر» من متجريهما للتطبيقات، عن استعداده لتصنيع هاتفه الخاص، بنظام تشغيل به متجر تطبيقات.

ودعا الملياردير الأمريكي، لثورة ضد الرقابة على الإنترنت في بلاده، معلنا عن كشف وثائق تحتوي على معلومات حول قمع حرية التعبير قريبا، مشيرا إلى أن المجتمع الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة.

وفي وقت سابق، أوقفت عدة شركات، الإنفاق على الإعلانات على «تويتر» وسط مخاوف حيال خطط مالك موقع التدوينات القصيرة، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، للإشراف على محتوى الموقع، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».