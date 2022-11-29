أحمد عيد عبدالملك: أتوقع خروج السنغال من كأس العالم

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أنه يتوقع خروج منتخب السنغال من كأس العالم، مشيرًا إلى أن الفريق السنغالي سيلعب بشكل مفتوح أمام الإكوادور في محاولة لتحقيق حلم الصعود.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: «البرتغال يضم لاعبين جيدين، ولكنه لم يصلوا لأفضل مستوى حتى الآن، ورغم ذلك نجحوا في تحقيق فوزين».

وأضاف: «أتوقع تعادل السنغال أمام الإكوادور، وخروج المنتخب السنغالي من البطولة».

وواصل: «مواجهة هولندا وقطر، محسومة للمنتخب الهولندي بنسبة كبيرة، وسيحاول الطواحين تسجيل المزيد من الأهداف في هذه المباراة».

وزاد: «منتخب هولندا لم يقدم المستوى الأفضل، ولم يصل لقمة مستواه المعروف عنه».