محمد هنيدي لـ«إيمان الحصري»: بشجع البرازيل وفخور بأداء الفرق العربية في مونديال قطر

أعرب الفنان محمد هنيدي، عن فخره بمستوى المنتخبات العربية في كأس العالم لعام 2022، متمنيا لهم التوفيق خلال المباريات المقبلة.

هنيدي: لا أتابع جميع المباريات

وأضاف «هنيدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه لا يتابع جميع مباريات كأس العالم بسبب إنشغاله، موضحًا أن كأس العالم هذا العام يختلف عن أي عام مضى، مشيرا إلى أنه يشجع المنتخب البرازيلي ويتوقع فوزه في المباريات المقبلة، بالإضافة إلى تشجعيه الدائم للفرق العربية.

كواليس فيلم نبيل الجميل

وكشف هنيدي، عن الدور الذي يقوم به في فيلم نبيل الجميل والمتمثل في الدكتور نبيل، أخصائي التجميل، موضحا أنه يتبقى أيام قليلة على الانتهاء من تصوير الفيلم.