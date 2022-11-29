زلزال بقوة ة 4.7 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل اليونان

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، سواحل اليونان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

زلزال اليونان وقع على عمق 2 كيلومتر

وفي وقت سابق، سجلت السلطات اليونانية، عدة هزات صغيرة بقوة 2-2.5 درجة في المنطقة، وقالت «إدارة الكوارث والطوارئ» اليونانية، إن الهزة الأرضية تم تسجيلها في بحر إيجه في الساعة 7:32 صباحا، على عمق 2 كيلومتر.

زلزال شمال شرقي أثينا

ووقع الزلزال على بعد 56 كيلومترا شمال شرقي أثينا بالقرب من «جزيرة إيبويا»، وفي 21 نوفمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر «جزيرة كريت» اليونانية.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الهزة الأرضية، وقعت على عمق 80 كيلومترا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 9 أكتوبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 1.5 درجة على مقياس ريختر منطقة «خليج كورينث» وسط اليونان، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وقال مركز «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في ذلك الوقت، إن الهزة الأرضية، وقعت على عمق 5 كيلومترات، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».