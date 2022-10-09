3 زلازل تضرب اليونان وهولندا ونيوزيلندا دون وقوع إصابات

شهدت نيوزيلندا واليونان وهولندا خلال الساعات القليلة الماضية، زلازل بقوة 4.9 و5.1 و3.1 درجة على مقياس ريختر، على التوالي، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الهزات الأرضية.

الهزة وقعت على عمق 30.5 كيلومتر تحت سطح البحر

وضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، جزر «كيرماديك» في نيوزيلندا، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكي، إن الهزة وقعت على عمق 30.5 كيلومتراً تحت سطح البحر.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، أو أضرار مادية أو صدور تحذيرات من موجات مد عاتية، المعروفة باسم ««تسونامي» جراء الزلزال الذي ضرب جزر«كيرماديك» في نيوزيلندا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وكانت «لجنة الزلازل والمسح الجيولوجي» النيوزيلندية، قالت في وقت سابق، إن البلاد تعرضت لهزة أرضية بالقرب من «تي أناو»، في منطقة ساوثلاند، بقوة 5.0 درجات على عمق 54.7 كيلو متر.

زلزال اليونان وقع على بعد كيلومترين تحت سطح الأرض

وفي اليونان، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، منطقة خليج «كورينث» وسط البلاد، فيما لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، قال في وقت سابق، إن زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر، وضرب منطقة «باتراس» اليونانية، فيما وقع الزلزال على بعد كيلومترين تحت سطح الأرض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشعر اليونانيون، بالزلزال في أماكن بعيدة، مثل عاصمة البلاد «أثينا»، الواقعة على بعد نحو 115 كيلومترا. وفي تعديل لاحق، أوضح «رصد الزلازل الأوروبي»، أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات، في الخليج الذي يفصل البر الرئيسي لليونان عن شبه جزيرة «بيلوبونيز».

زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب «مقاطعة جرونينجن» الهولندية

وأمس السبت، ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، «مقاطعة جرونينجن» الواقعة شمال هولندا، وقال «المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية»، في بيان، إن مركز الزلزال بالقرب من بلدة «ويردوم»، على بعد 145 كيلومترا شمال شرقي «أمستردام»، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.