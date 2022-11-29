مواعيد مباريات كأس العالم اليوم في قطر.. «لا بديل عن الفوز»

مع الأيام الأخيرة لتصفيات دور الـ32 من مباريات كأس العالم 2022، حسمت 3 منتخبات صراع النقاط لصالحها، وحصلت على بطاقات التأهل لدور الـ16 بمونديال 2022، وهي منتخب فرنسا، الذي حصل على بطاقة التأهل على حساب منتخب الدنمارك السبت الماضي، والبرتغال على حساب منتخب أورجواي، والبرازيل بعد الفوز على سويسرا.

وبذلك تزداد اللقاءات المقبلة من تصفيات الدور الـ32 سخونة بين المنتخبات المختلفة، التي ما زالت تبحث عن بطاقة التأهل لدور الـ16 من النسخة 22 من مونديال كأس العالم الذي يقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

جدول مباريات كأس العالم اليوم

وترفع المنتخبات المشاركة في لقاءات اليوم، شعار «لا بديل عن الفوز» بـ3 نقاط لضمان التأهل، وتتضمن منافسات اليوم 4 لقاءات مختلفة بين هولندا ضد قطر، والإكوادور ضد السنغال، وويلز ضد إنجلترا، وإيران ضد أمريكا، وتقام المباريات في مواقيت موحدة.

مباريات المجموعة الأولي

- هولندا ضد قطر، الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.

- الإكوادور ضد السنغال، الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.

مباريات المجموعة الثاينة

- ويلز ضد إنجلترا، الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

- إيران ضد أمريكا، الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.