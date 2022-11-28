جدول مباريات كأس العالم اليوم.. لقاءات «الفرصة الأخيرة» لدور الـ16

4 لقاءات مهمة تشهدها المباريات الأخيرة من الدور الـ32 اليوم، ضمن منافسات مونديال قطر 2022، حيث زادت المنافسة بين المنتخبات المشاركة، بسبب تأخر الكبار في حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 حتى الآن.

ولم يحصل على بطاقة التأهل حتى الآن سوى المنتخب الفرنسي حامل اللقب، الذي حصد 6 نقاط من فوزين متتالين، لذا تزيد حدة الصراعات بين منتخبات «البرازيل ضد سويسرا»، و«الكاميرون ضد صربيا»، و«البرتغال ضد أوروجواي»، و«كوريا الجنوبية ضد غانا»، حيث عجزت معظم المنتخبات عن الفوز ببطاقة التأهل، ما يشير إلى أنّ لقاءات اليوم هي «مباريات الفرصة الأخيرة» بالنسبة للمنتخبات المشاركة في مونديال 2022.

جدول مباريات كأس العالم اليوم

ويتضمن جدول مباريات اليوم ضمن منافسات المجموعتين السابعة والثامنة في كأس العالم 2022، كما يلي.

مباريات المجموعة السابعة

- البرازيل ضد سويسرا، الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة.

- الكاميرون ضد صربيا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة.

مباريات المجموعة الثامنة

- البرتغال ضد أوروجواي، الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

- كوريا الجنوبية ضد غانا، الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة.