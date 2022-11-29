وزير الخارجية الأمريكي يصل «بوخارست» للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية «الناتو»

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى العاصمة الرومانية «بوخارست»، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، اليوم، أن اجتماع وزراء خارجية الناتو يهدف إلى مناقشة عدد من القضايا، أبرزها الأزمة الأوكرانية وحماية البنية المدنية الحيوية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس، أن زيارة بلينكن لرومانيا سوف تستغرق 3 أيام، لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف «الناتو»، بالإضافة إلى اجتماعه مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس ونظيره الروماني بوجدان أوريسكو، في الذكرى الـ 25 للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ورومانيا.