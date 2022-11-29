رئيس التحرير

أحمد الخطيب

وزير الخارجية الأمريكي يصل «بوخارست» للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية «الناتو»

كتب:

أ ش أ
09:02 ص | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
وزير الخارجية الأمريكى

وزير الخارجية الأمريكى

 وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى العاصمة الرومانية «بوخارست»، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، اليوم، أن اجتماع وزراء خارجية الناتو يهدف إلى مناقشة عدد من القضايا، أبرزها الأزمة الأوكرانية وحماية البنية المدنية الحيوية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس، أن زيارة بلينكن لرومانيا سوف تستغرق 3 أيام، لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف «الناتو»، بالإضافة إلى اجتماعه مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس ونظيره الروماني بوجدان أوريسكو، في الذكرى الـ 25 للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ورومانيا.

اقرأ المزيد:

الناتو يحذر من شتاء قارس بانتظار أوكرانيا في ظل أزمة الطاقة الحادة

أمين عام الناتو: الأزمة الأوكرانية لا يمكن أن تنتهي إلا بالمفاوضات

أخبار روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يناشد الناتو حماية محطات الطاقة النووية

حلف الناتو يدعم بولندا ويدين قصف أوكرانيا في بيان مشترك مع مجموعة السبع
بقلم أ ش أ