الناتو يحذر من شتاء قارس بانتظار أوكرانيا في ظل أزمة الطاقة الحادة

حذر حلف شمال الأطلنطي «ناتو» من شتاء قارس البرودة بانتظار أوكرانيا في ظل أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها البلاد جراء القصف الصاروخي المكثف من جانب القوات الروسية على مدار الأسابيع الماضية الذي استهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما أفقدها ما يربو على 40% من محطات الطاقة في جميع أرجاء البلاد.

«واشنطن بوست»: سير مفاوضات تسوية سلمية في أوكرانيا يتوقف على مجريات الموقف في ساحة القتال

وأشار تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، وشارك في كتابته كل من، إميلي راوهالا وأندرو جيونج، إلى تعهدات سكرتير عام الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، بتقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا على ضوء الظروف العصيبة التي تمر بها في الوقت الراهن.

وألقى التقرير الضوء على تصريحات «ستولتنبرج» التي أكد فيها أن تقديم المساعدات اللازمة لأوكرانيا في الوقت الراهن سوف يسهم بشكل كبير في إرساء قواعد السلام في المنطقة في المستقبل.

وأوضح سكرتير عام حلف الناتو، في مؤتمر صحفي، أن سير أي مفاوضات بشأن تسوية سلمية في أوكرانيا يتوقف على مجريات الموقف في ساحة القتال بين القوات الروسية والأوكرانية.

إضافة إلى حرمان الجانب الأوكراني من وسائل التدفئة والمواد الغذائية، مؤكداً أن شتاءً قارس البرودة بانتظار أوكرانيا في ظل الظروف الحالية.

وأوضح التقرير أن السلطات الأوكرانية تبذل جهوداً حثيثة من أجل استئناف إمدادات الكهرباء والمياه، في الوقت الذي يفتقد فيه ما يقرب من ثلثي سكان العاصمة كييف، لوسائل التدفئة كما أن نصف منازل العاصمة يعيش في الظلام.

15 منطقة في أوكرانيا تعاني من مشاكل كبيرة في إمدادات المياه

ولفت التقرير إلى أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، أعلن أمس الخميس، أن 15 منطقة في أوكرانيا تعاني من مشاكل كبيرة في إمدادات المياه بينما يبدو الموقف في العاصمة كييف أكثر صعوبة.

ويشير التقرير إلى أنه في ظل تلك الظروف التي تمر بها أوكرانيا فقد تعهد ستولتنبرج بمناشدة حلفاء الناتو تقديم مساعدات إضافية للجانب الأوكراني خلال اجتماعات وزراء خارجية الحلف الأسبوع المقبل، في بوخارست برومانيا، مؤكداً استمرار دعم حلف شمال الأطلنطي لأوكرانيا مهما كلفه الأمر.

ويوضح التقرير أن الظروف الجوية العصيبة في أوكرانيا عرقلت جهود إصلاح ما دمرته الهجمات الصاروخية الروسية للبنية التحتية خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية قبل الهجمات الصاروخية الأخيرة أكدت أن تكلفة إصلاح الخسائر في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية هناك والتي بدأت في أواخر فبراير الماضي قد تصل إلى ما يقرب من 349 مليار دولار.