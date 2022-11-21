أخبار روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يناشد الناتو حماية محطات الطاقة النووية

كثفت القوات الروسية ضرباتها اليوم، الاثنين، على مناطق في إقليم دونيتسك، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أعنف المعارك تدور في دونيتسك، موضحا أن بلاده تعرضت لقرابة 400 ضربة في يوم واحد، في ظل استمرار القصف الروسي.

تراجع القوات الأوكرانية

وفي زابوريجيا استهدفت القوات الروسية مناطق تجمعات القوات الأوكرانية، وتقهقر الجيش الأوكراني من الهجوم إلى الدفاع في منطقة بأخموت وسوليدار، وفق مصادر عسكرية روسية.

وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها تنوي القيام بعمليات إجلاء في مدينتي خيرسون وميكولايف، نتيجة تدهور البنية التحتية الكهربائية في المدينتين، وتخشى السلطات الأوكرانية من حدوث أزمة إنسانية في المدينتين، مع انخفاض درجات الحرارة وعدم وجود مصادر طاقة للتدفئة.

وأوضح فلاديمير روغوف، عضو مجلس الإدارة الإقليمية في زابوريجيا، أن القوات الروسية والمدفعية تمكنت من توجيه ضربات على أهداف عسكرية ومواقع إطلاق نار في عدد من مناطق القتال، وفقا لوكالة نوفوستي.

وأضاف روغوف أن القوات الروسية قصفت أماكن تمركز الجيش الأوكراني، ويجرى تشكيل مجموعة بهدف شن هجوم محتمل.

زيلينسكي يطالب بمزيد من العقوبات على روسيا

ناشد زيلينسكي أعضاء الناتو ضمان حماية محطات الطاقة النووية من التخريب، وقال في خطاب أمام البرلمان إن جميع دولنا مهتمة بعدم وقوع أي حوادث خطيرة في منشآتنا النووية.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي تستمر في قصف البنية التحتية الأوكرانية. وفق صحيفة الجارديان.