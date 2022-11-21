أمين عام الناتو: الأزمة الأوكرانية لا يمكن أن تنتهي إلا بالمفاوضات

أكد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي «الناتو»، أن الأزمة الأوكرانية لا يمكن أن تنتهي إلا بالتفاوض، مشددا على أن نتيجة هذا التفاوض يجب أن تكون مقبولة من أوكرانيا، وطالب بزيادة المساعدات لكييف، قائلا إن المفاوضات لا يمكن أن تؤدي إلى انتصار ما وصفه بالاستخدام الوحشي للقوة.

ستولتنبرغ: لا يجب التهوين من قدرة روسيا العسكرية

وأضاف ستولتنبرغ، اليوم، خلال كلمة له أمام الجمعية البرلمانية لحلف الناتو التي تعقد اجتماعها السنوي في مدريد، أنه يجب على الدول الأعضاء الاستعداد لأزمة طويلة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا يجب التقليل من شأن قدرات روسيا العسكرية، وعلينا الاستعداد لدعم كييف لفترة طويلة.

رئيس وزراء إسبانيا يدعو روسيا إلى الانسحاب من أوكرانيا

وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الانسحاب من أوكرانيا، قائلا في كلمة له أمام الجمعية: «دع أوكرانيا وشأنها».

وقال إنه ما دامت العملية العسكرية الروسية مستمرة، فإن دول حلف الناتو ستدعم السلطات الأوكرانية في الدفاع عن سيادة بلادها ووحدة أراضيها.

وأوضح سانشيز أن إسبانيا قدمت حتى الآن مساعدات عسكرية لكييف بقيمة تزيد على 270 مليون يورو، وأنه في نهاية الشهر الجاري سيصبح مركز التدريب المخصص للجيش الأوكراني جاهزا لاستقبال عناصره.

وأشار رئيس الوزراء الإسباني إلى أن بلاده استقبلت أكثر من 135 ألف لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة الروسية - الأوكرانية في فبراير الماضي.