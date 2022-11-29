فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق في حي فيصل بالسويس.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة السويس، فصل التيار الكهربائي، عن 5 مناطق في حي فيصل اليوم الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة، وإعادته مرة أخرى بعد انتهاء هذه الأعمال.

موعد فصل التيار الكهربائي

وذكر البيان الصادر عن محافظة السويس، أنه نظراً لأعمال الصيانة التي تجري في لوحة مدينة الملك عبدالله بهندسة كهرباء فيصل، سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر اليوم الثلاثاء.

مناطق فصل التيار الكهربائي

وتضمن البيان أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها للصيانة هي، مدن الملك عبدالله ، عدلي منصور، النهضة ،الشيخ زايد وبعض المناطق بمدينة السلام 2، وأهاب البيان بالمواطنين مراعاة ذلك حتى إعادة توصيل التيار الكهربائي بعد انتهاء أعمال الصيانة.

الاستعداد بالمحولات البديلة

يذكر أنه تم التواصل مع مسؤولى الأماكن الحيوية والمؤسسات المتواجدة فى نطاق فصل التيار الكهربائي وذلك للإستعداد بالمحولات البديلة، لاستخدامها، حتى عودة التيار الكهربائي مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.