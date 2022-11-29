فصل التيار الكهربائي عن مناطق بحي الجناين في السويس لمدة 5 ساعات

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة للحي اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة، على أن يتم إعادة توصيل التيار مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

موعد فصل التيار الكهربائي بمناطق بحي الجناين

وأوضح البيان الصادر عن حى الجناين بمحافظة السويس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، لمدة 5 ساعات، ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء أعمال الصيانة فى المحولات بمنطقة كبريت، وبعد انتهاء الصيانة يتم توصيل التيار مرة أخرى.

مناطق فصل التيار الكهربائي

وذكر البيان الصادر عن الحى ،أن فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء ،بسبب أعمال الصيانة ،سوف يشمل المناطق التالية

عزبة طه والخواطرة وعزبة السنى والخواطرة القديمه وكمال حسن علي،بالقطاع الريفي بحى الجناين بمحافظة السويس

الاستعداد بالمحولات البديلة

يذكرأنه يتم التواصل مع الأماكن والمنشئات الواقعة فى أماكن فى التيار الكهربي ،للإستعداد بالمحولات البديلة لإستخدامها فترة فصل التيار الكهربائي