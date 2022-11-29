إجراءات أمنية قبل الحكم على 35 متهما في قضية «كفن عين شمس»

يشهد مجمع محاكم شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إجراءات أمنية مكثفة، قبل النطق بالحكم على 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كفن عين شمس».

فيديو يوثق الواقعة

وجاء في أوراق القضية المعروفة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، ورصد وحدة البحث بمكتب النائب العام لمقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر فيه المتهمين الـ35، واستعرضوا القوة والبلطجة والخطف، ضد 3 مواطنين، لإجبارهم التنازل عن محضرين حرروهما ضد المتهمين في واقعتي شجار، وهو ما ألقى الرعب في نفوسهم.

إجبار المجني عليهم حمل الأكفان

وذكرت أوراق القضية، أنّ هناك عددًا من الوسطاء تدخلوا في الواقعة بين المتهمين والمجني عليهم لمحاولة الصلح بينهم، وحددوا موعد لعقد جلسة الصلح يوم 9 مايو من العام الماضي، وفي اليوم ذاته اتجه المجني عليهم رفقة وسطاء، وفوجئوا بأسلحة نارية وبيضاء أُشهرت في وجوههم من قبل المتهمين، وأجبروهم على حمل أكفان وصوروهم بها وتعدوا عليهم بالتهديد بالقتل والسب والإيذاء.