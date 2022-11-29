النطق بالحكم على 35 متهما في قضية «كفن عين شمس» بعد قليل

تستعد محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، للنطق بالحكم على 35 متهمًا من أفراد عائلة الميرغني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس».

الحكم على المتهمين

وكانت هيئة المحكمة أجلت الجلسة الماضية، لجلسة اليوم الثلاثاء، للحكم.

تحريات المباحث.. خطف ومشاجرة

وجاء في تحريات المباحث، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»، بعد تسليم النيابة العامة لفيديو الواقعة، أنّ المتهمين الـ35 ظهروا في فيديو مُصور، واستعرضوا القوة والبلطجة والخطف، ما ألقى الرعب في نفوس المواطنين، وذلك بعد إجبارهم عن التنازل عن محضرين حرروهما ضد المتهمين في واقعتي شجار.

إشهار أسلحة نارية في وجه المجني عليهم

كما جاء في تحريات المباحث، أيضًا أنّ عددا من الوسطاء حاولوا التدخل في الواقعة بين المتهمين والمجني عليهم للصلح مرة أخرى، واتفقوا على موعد لعقد جلسة الصلح يوم 9 مايو من العام الماضي، وفي اليوم ذاته اتجه المجني عليهم رفقة وسطاء، وفوجئوا بأسلحة نارية وبيضاء تم إشهارهم في وجههم.

إجبارهم على حمل أكفان

وأضافت تحريات المباحث، أنّ المتهمين اقتادوا الضحايا من السيارة التي كانوا يستقلونها بعد تهديدهم بـ الأسلحة النارية والبيضاء، إلى مسكنهم بعد تهديدهم بالإيذاء، وقبل إدخالهم إلى المسكن أَحضر المتهمون 3 أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى 3 من المتهمين ممن كانوا طرفا في الشجار الواقع بالمركب سلفا.

كما صوّر المتهمون، المجني عليهم، وكان غرضهم من ذلك إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، فضلًا عن تعديهم عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وإرغامهم على تقبيل قدمي ويدي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم.