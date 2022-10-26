الحكم على المتهمين في واقعة كفن عين شمس 29 نوفمبر المقبل

بعد مرور أكثر من عام على تداول قضية «كفن عين شمس» المتهم فيها 34 متهمًا من عائلة الميرغانية داخل أروقة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، أجلت هيئة المحكمة محاكمة المتهمين لجلسة 29 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

تهديد عائلة المجني عليهم

يذكر أن وقت إحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم على الواقعة، ورد في أمر الإحالة أن المتهمين هددوا عائلة المجني عليهم بإيذائهم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتى الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضى لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين.

استعراض القوة

وفقا لما جاء بمضمون أمر الإحالة الذي أشار إليه أنهم فوجئوا فور وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم خلال ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.