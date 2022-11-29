«اقتصادية القناة» تبحث جذب استثمارات فيتنامية لتوطين صناعة السيارات

بحث وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع نجوين هوى دونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية «البرلمان» الفيتنامي، خلال زيارته للقاهرة على رأس وفد برلماني، فرص التعاون المشترك بين الجانبين، بخاصة أن المنطقة لها مفاوضات ثنائية سابقة مع الجانب الفيتنامي في مجالات وقطاعات متنوعة.

وخلال الاجتماع، أشار جمال الدين إلى أهمية دفع سبل التعاون المشترك بين الجانب الفيتنامي والمنطقة الاقتصادية في عدة محاور، أهمها جذب استثمارات وخبرات فيتنامية، لإقامة مشروعات صناعية في مجالات عدة مثل الصناعات عالية التقنية والصناعات المغذية والتكميلية لصناعات السيارات.

وفي هذا السياق، لفت جمال الدين إلى مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات واهتمام المنطقة الاقتصادية بتوطين هذه الصناعة ضمن الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية في توطين صناعة السيارات، فضلاً عن اهتمام المنطقة الاقتصادية بقطاعات صناعية محددة تتجه كثير من الدول بتوطينها.

وعرض رئيس المنطقة الحوافز التي تتمتع بها الهيئة من حوافز مالية مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين وكذلك المزايا والمقومات التي تتمتع بها المنطقة دون غيرها من مثيلاتها حيث إطلالة ست موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتكاملهم مع المناطق الصناعية.

من جانبه أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية اهتمام الجانب الفيتنامي بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية ودفع سبل التعاون وضخ الاستثمارات الفيتنامية في مجالات متنوعة فضلاً عن التعاون مع الهيئة في إقامة مراكز تدريب للعمالة.