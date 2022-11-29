مركز التميز العلمي يستضيف جلسات المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي

في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وفي ضوء تشجيع الحكومة على حث الجمعيات الأهلية على القيام بدورها التنموي الفعال لتعظيم تجربة مصر وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عبر دعم الإصلاحات الداعمة للنمو وتعزيز الأهداف الأممية وذلك عبر ضلعي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

تحديات الثورة الصناعية الرابعة

تم تنظيم المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، بنسخته السادسة على مدار يومي 26 - 27 نوفمبر 2022 بعنوان «تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتطلعات المجتمع المدني والمالي في الجمهورية الجديدة»، تحت شعار «تحجيم الأزمات.. تحقيق التوازنات» وذلك بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.

وتمت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر بمركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، إذ كان في استقبال المشاركون في المؤتمر الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، وذلك بالإنابة عن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي.

مشروع إنشاء نموذج لمصنع ذكي

ورحب «السحيلي» في بداية الفعاليات بالمشاركين، ثم استعرض أبرز أنشطة المركز، خصوصاً الأنشطة المعنية بتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وكان أبرزها مشروع إنشاء نموذج لمصنع ذكي والذي يستهدف تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع عن طريق تطبيق تكنولوجيا الهندسة العكسية والطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing) وبرامج التصميم والمحاكاة الهندسية والواقع الافتراضي المعزز (VR).

وأشار رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي إلى أنَّ السنوات الأخيرة شهدت تطوراً هائلاً في التكنولوجيات الرقمية وأساليب التكامل في ما بينها من ناحية وبينها وبين الآلة من ناحية أخرى، مما أدى إلى ظهور فرص واسعة لتحقيق تحول رقمي شامل في الأصول المادية والعمليات الصناعية والخدمات وكل الأنظمة المرتبطة بها وهو ما يعرف باسم الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أنَّه أصبح جلياً الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتطبيق تكنولوجيات وفرضيات تلك الثورة التكنولوجية والصناعية الجديدة في مصر، متابعًا أنَّه من هذا المنطلق كان توجه وزارة الإنتاج الحربي نحو أهمية التعاون والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على استيعاب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمي للعمليات الإنتاجية والصناعية والخدمات المرتبطة.

عقب ذلك، اصطحب «السحيلي» الحضور في جولة تفقدية للمركز اطلعوا خلالها على كل المعامل وأجهزة القياس التي يضمها المركز في كل التخصصات، كما تمّ تنظيم جلسة نقاشية في نهاية الفعاليات تضمنت الرد على أسئلة الحضور حول ما اطلعوا عليه خلال الجولة ومعرفة المزيد عن إمكانيات المركز والشركات التابعة للوزارة.