فنانات يبدعن في الخيامية والفنون التشكيلية بمعرض «تراسينا 3» ببورسعيد

ربط الماضي بالحاضر، واستخدام التراث في استشراف المستقبل، فتختفي مشاعر الوحدة والاغتراب التي تطفو على سطح المناقشات، بين أبناء الأجيال المختلفة كان هدف 4 فنانات تشكيليات من معرضهن الأخير «تراسينا 3» والذي أقيم في قصر ثقافة بورسعيد مؤخرا.

يحتوي المعرضن على لوحات فنية متنوعة تداخل المشغولات اليدوية في التعبير عن نظرة الإنسان للمستقبل والعالم الخارجي، مع إيحاد بأن سلاح أي إنسان لاستشراف مستقبله هو تراثه.

حضر المعرض دكتور سامح حريت، وكيل كلية التربية النوعية وعدد من الفنانين التشكيليين والمهتمين بالفنون، من بينهم محمود حافظ، رئيس نادي التذوق الأدبي ومعتز حمودة تحت رعاية قصر ثقافة بورسعيد ويقام المعرض حتى أول ديسمبر القادم.

وقالت دكتورة رضوى ريان، إحدى الفنانات المشاركات في المعرض : «إنه العمل الجماعي لنا رقم 3 وتم تسميته باسم «تراسينا» وهي البلكونة بلغة السواحلية خاصة بورسعيد ويطل منها الشخص علي العالم الخارجي».

وأضافت الدكتورة «رضوى»: «أن معرض تراسينا 3، عمل جماعي استهدفنا فيه أن نطل بلوحات فنية لنا علي العالم الخارجي ما بين عبق التاريخ وحداثة الحاضر والمستقبل».

المعرض يضم الكولاج والبوب آرت

و يتميز المعرض بتناول فنون منها الكولاج وهي تتكون من قصاصات ورقية وكذلك فن «البوب آرت»، وهو نوع من أنواع التصوير التشكيلي وهو أحد الفنون التشكيلية التى ظهرت في أواخر الخمسينات من القرن الماضي كما ضم المعرض الفنون المعاصرة.

وأكدت «رضوى» أنها وزملاؤها، شاركن في معارض فنية سابقة منها «فنانين ضد الإرهاب ومواهب الأطفال»، وتوقفت لفترة لاستكمالها الدراسات العليا والحصول على الدكتوراه من جامعه عين شمس.

لوحات الخيامية

وأوضحت«رضوى»، أن الفنانة وسام نجم عبرت بلوحات استخدمت فيها الخيامية إحدى أنواع المشغولات اليدوية، في لوحات عن الفن الفرعوني والأصالة المصرية بينما عبرت الفنانة «آية ماجد»، بلوحاتها عن الفن الإفريقي وهو امتداد للفن المصري كما تناولت هي وايمان اتجاهات الحداثه في الفن التشكيلي المعاصر