فنانات عالميات يشاركن في طهي «المحشي» بملتقى البرلس التاسع للرسم «صور»

محشيات بجميع أنواعها حرص عدد من الفنانات التشكيليات العالميات المشاركات في ملتقى البرلس الدولي التاسع للرسم على الحوائط والمراكب بمحافظة كفر الشيخ، على صُنعها ومن ثم طهيها وتناولها مع زملائهم المشاركين في الملتقى.

سمعت الفنانات التشكيليات المشاركات من دول «تونس، وبولندا، وأمريكية»، عن «المحشي» فطلبوا المشاركة في صنعه وطهيه ليتعرفوا على ثقافات الشعب المصري عن قرب.

«كان نفسهم ياكلوا محشي لأنهم بيسمعوا عنه، ونزلنا السوق اشترينا كل محتويات المحشي من كرنب، وطماطم، وبصل، وفلفل، وكوسة، وبتنجان، وورق عنب، وأرز، وشبت، واتجمعنا كلنا وقعدنا نحشي المحشي، وطبخناه مع لحمة، وكانت الأجواء جميلة جداً وأجمل يوم عاشوه»، بهذه الكلمات بدأت الدكتورة إيمان عزت، منسق عام ملتقى البرلس الدولي، حديثها لـ«الوطن».

وأضافت «عزت»: «إحنا في الملتقى حريصين على بعض الأشياء يعني حد عيد ميلاده في أيام الملتقى بنحتفل بيه، حد طلب ياكل فسيخ بنشتري فسيخ، وكلنا حابين الجو ده، وإحنا بنشتغل بالنهار في رسم الأعمال الفنية وباليل بنجهز الأكل بتاع الغدا تاني يوم، والفنانون التشكيليون العالميون أكلوا قصب وبطاطا وذرة وجوافة وبلح».

تبادل ثقافات الشعوب شيء يحرص عليه الفنانون التشكيليون العالميون القادمون من عدة دول للمشاركة في ملتقى البرلس الدولي، بحسب «عزت»: «في تبادل ثقافات في الملتقى يعني في فنان إيطالي شربنا من إيده القهوة الإيطالي، وأكلنا حاجة اسمها طاجين ودي أكلة تونسية، وكل فنان في الملتقى بيكون حريص على تبادل ثقافات بلاده وأكل بلاده مع المشاركين».

وتابعت «عزت»: «ميزة ملتقى البرلس إن الفنانون التشكيليون إللي بيشاركوا معانا جايين بيئة ساحلية مختلفة تماماً عن الدول إللي عايشين فيها، وبنعيش أيام الملتقى كأننا أسرة واحدة وعيلة، وآخر يوم في الملتقى الكل بيبكي عشان هيفارقوا بعض، ومعانا فنانين تشكيلين عالميين مشهورين في دولهم، وبيحبوا يشاركوا كل سنة في ملتقى البرلس».

ملتقى البرلس ينتهي اليوم الاثنين 14 نوفمبر وفقاً لـ«عزت»: «ملتقي البرلس بدأ في 1 نوفمبر وهينتهي اليوم الاثنين 14 نوفمبر، وهيتم تكريم الفنانون التشكيليون العالميون إللي شاركوا في الملتقي، بعد ما حولوا مدينة البرلس إلي لوحات فنية رائعة خلال 14 يوما».