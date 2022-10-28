«حنان غزالي» 25 سنة من الإبداع في الفن التشكيلي: المرأة الريفية هي السر

على مدار أكثر من 25 عامًا لم تتوقف الفنانة التشكيلية «حنان غزالي»، عن الرسم، تغلغل حبه في كل جزء من كيانها، رغم كونها من أقاصي الصعيد، وبالتحديد محافظة أسيوط، إلا إنها قاومت الثقافة السائدة التي لا ترى المرأة سوي ربة منزل وأم، لتقرر الانطلاق مُلبية شغف موهبتها حتى حققت نجاح ليس فقط على مستوى مصر بل على الصعيد العالمي من خلال الفوز بالمركز الخامس في «سموزيوم الفن التشكيلي العالمي»، في فيينا بالنمسا مؤخرا.

«أحببت أن أعبر عن عالمي، حياة الريف، وقدمت من خلاله رسائلي عن الحياة» بهذه الكلمات تحدثت «حنان» عن استخدام الفن في التعبير عن قضايا الريف المصري وخصوصا المرأة المصرية الريفية إلى جانب طبيعة حياة الريف التي بالرغم من قسوتها لا تزال متماسكة اجتماعيا مقارنة ببيئات أخرى في المجتمع المصري.

الإبداع لمدة 25 عامًا

شاركت «حنان» في معارض مختلفة داخل وخارج مصر بينها السويد وتركيا، وكان تركيزها الأساسي في تلك المعارض على تقديم صور متنوعة للمرأة في مصر: «ركزت على البيئة الصعيدية وتأثيرها على المرأة، ثم المرأة الريفية التي تشقي طوال اليوم، وحصدت مقابل هذا الاجتهاد المركز الخامس في سموزيوم الفن التشكيلي العالمي بفينا بالنمسا، وهو ما جعلني أشعر بالسعادة الحقيقية لأن رسوماتي وجدت من يٌ=ُقدرها ليس فقط في مصر بل خارج مصر أيضًا».

ملامح بائعة الجبن

ومن الرسومات التي تعتز بها «حنان»، صورة بائعة جبن تحتضن ابنتيها، وترتدي زيا رائعًا وعلى وجهها ابتسامة الرضا فيما بدت اليد اليمني فارغة والأخرى تحتضن الأبناء: «الصورة تبوح بالحقيقة بأن المرأة ليست عالة كما يصورها البعض أحيانا، بل هي يد تعمل وأخري تحتض، وسعادة المرأة في العطاء وليس التمركز في الذات»