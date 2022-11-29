نائب برلماني: التصالح في مخالفات البناء يؤكد حرص الحكومة على مصلحة المواطن

قال النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يتوافق مـع أحكام الدستور والقانون، ويأتي للتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين.

حرص النواب والحكومة على مصلحة المواطن

وقال النائب في تصريحات صحفية اليوم، إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون، يؤكد حرص النواب والحكومة على مصلحة المواطن، لافتا إلى أن اعتماد نموذج 10 بمثابة ترخيص، خطوة موفقة من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.

وأشار إلى أن تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، يستهدف إزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم في توفيق أوضاعهم، من أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أي عشوائيات.

مخالفات البناء من أهم التحديات التي تواجه الدولة

وأكد أن مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أهم التحديات التي تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من البناء العشوائي، وغير المخطط، لافتا إلى أن التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء أسفر عن بعض الصعوبات والعقبات.