«علاء» 50 سنة في بيع الفول والطعمية: «ورثتها عن أهلي ونفسي أطلع عُمرة»

50 عاما قضاها «علاء عبدالنبي»، من عمره البالغ 64 عامًا، يبيع الفول والطعمية على «نصبة» صغيرة بشارع 23 يوليو بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، يبدأ يومه بصلاة الفجر، ثم يشرع في تجهيز معداته، ويستعد ليوم شاق من العمل.

«علاء» يعمل في مهنة بيع الفول والطعمية منذ سبعينيات القرن الماضي، في قصة كفاح ما زالت مستمرة لأكثر من 50 عاماً، وذلك لكسب قوت يومه بالحلال، وتوفير كافة متطلبات أسرته المكونة من زوجة و5 من البنات، حيث يتوافد عليه المواطنين من جميع أنحاء بيلا للشراء منه.

ورث المهنة عن عائلته

«أنا في الشغلانة دي من سنة 1970م وورثتها عن والدي وهو ورثها عن والده، واتعلمتها عشان منمدش أيدينا لحد، وناكل من عرق جبينا، والحمد لله إن ربنا وفقنا فيها، والناس كلها عرفتنا، ولينا زبائن من 50 سنة، والفول والطعمية هو إللي فاتح بيتي، وربي عيالي، والحمد لله فضل ونعمة من ربنا»، بهذه الكلمات بدأ علاء عبد النبي، حديثه لـ«الوطن».

تربية 5 بنات

وأضاف «عبدالنبي»: «أنا عندي 5 بنات 2 منهم أخدوا دبلومات واتجوزو، وبنت معاها بكالوريوس دراسات إسلامية وعربية، وفي بنت في كلية تجارة إنجليزي، وعندي بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحمد لله ربنا رزاقني برزقهم، وأنا راضي وفرحان ببناتي وهما 5 شمعات في حياتي».

صعوبات المهنة

للمهنة صعوبات عديدة منها الاستيقاظ مبكراً وفقاً «عبد النبي»: «فيه صعوبات في مهنة بيع الفول والطعمية وهو الصحيان بدري يعني أنا بصحي في الأيام العادية قبل أذان الفجر أجهز الفول، وأفرم الطعمية، وأقطع السلطة، وبعد كده أطلع علي النصبة بتاعتي في شارع 23 يوليو بمدينة بيلا، وبفضل شغال من الفجر لحد الساعة 12 الظهر، يعني حوالي 8 ساعات واقف علي رجلي، إنما في رمضان بشتغل من وقت الفطار لحد السحور، وكمان ممكن الواحد يتلسع من الزيت، بس كله بيعدي بستر ربنا سبحانه وتعالى».

ويتابع «عبد النبي»، «معدش شغل زي الأول ولا دخل زي الأول، يعني المكسب إللي بيطلع بيتاخد في زيادة أسعار الحاجات اللي بنشتغل بيها، وكُنا زمان بنشتغل الفول البلدي الأصلي إللي بيطلع من أرضنا، إنما النهاردة بقا الفول كله مستورد».

أمنية «عبدالنبي» الاطمئنان على بناته

أمنية «عبد النبي» أن يطمئن علي بناته ويصل بهم إلي بر الأمان: «أُمنيتي إن ربنا يصلح حال بناتي ويوفقهم وأوديهم بيت عدلهم، وربنا يعطيني طولة العمر لحد ما أجوز بناتي إللي لسه متجوزوش، وأشوف عيالهم، وأطمن عليهم، ونفسي أطلع عُمرة بس لما ربنا يأذن»، موجهاً نصيحة للشباب الذين لا يعملون: «بالنسبة للشباب إللي قاعد عاطل ممكن يعمله أي مشروع بدل ما يقعدوا علي القهاوي، ولازم كل واحد يشوف مصلحته، ويشوف أكل عيشه، أنا قدامكم أهو عندي 64 سنة ولسه بجري علي أكل عيشي عشان آكل ولادي وميحتاجوش لحد، ونصيحتي لكل شاب يبحث عن فرصة عمل ويشوف مستقبله».