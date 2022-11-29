محافظ كفر الشيخ: توريد 35 ألف طن أرز شعير.. وانتظام صرف مستحقات المزارعين

قال عادل الهابط، المتحدث الرسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، إن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالي، يتم من خلال 21 موقعًا تابعة للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مضارب كفر الشيخ.

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة موسم التوريد

وأشار «الهابط»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

وشدد المتحدث الرسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم الثلاثاء، نحو 35 ألفا و242 طنا و432 كيلوجراما.

جدير بالذكر، أن المساحة المنزرعة من محصول الأرز الشعير في مصر للعام الجاري 2022 بلغت نحو مليون و200 ألف فدان، وتحتل محافظتي كفر الشيخ والدقهلية نحو 70% من إنتاج الأرز الشعير.