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منسق «حياة كريمة» لقناة الحياة: 70% نسبة تنفيذ مشروعات الإنارة بمركز مطوبس في كفر الشيخ

كتب:

شريف سليمان
08:18 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور إسلام جبر منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى الانتهاء من إنشاء مستشفى مطوبس في مركز مطوبس، طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، ويجرى العمل على تطوير 13 وحدة صحية وإنشاء 10 وحدات جديدة.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «هناك محور الإنارة العامة، شديد الأهمية، إذ كان هناك تهالك في البنية التحتية والأعمدة والأسلاك الموجودة لم تكن تؤدي الخدمة للأهالي بما يليق وانتهينا من 22 مشروع لتزويد أهالينا بالكهرباء بنسبة تنفيذ 70%».

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