كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ تنظم قافلة إرشادية للفلاحين ضمن مبادرة حياة كريمة

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، قافلة إرشادية تحت عنوان «التوصيات الفنية لرعاية لمحاصيل الحقلية والبستانية من أجل زراعة مستدامة»، في قرية إبيانة، بمركز مطوبس، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور يحيى زكريا، عيد عميد كلية الزراعة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتفعيل الدور المجتمعي للكلية، والتعاون المستمر بين الكلية ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي بسخا والإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

وأشرف على القافلة الدكتور أحمد جلال عبد الرحمن، أستاذ مساعد قسم المحاصيل، والدكتور صابر محمد عبد الوهاب، باحث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي بسخا، والإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

التعرف على مشاكل الزراعة

ورحب المحاضران بالحضور، ثم التعرف على أهم مشاكل الزراعة التي تواجهم، وتم الحديث عن طرق زراعة المحاصيل الصيفية، وأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لرعاية المحاصيل الصيفية سواء محاصيل الحقل أو الخضر.

شرح طرق التغلب على المشاكل

واستمع الباحثان إلى تساؤلات المزارعين، وأهم الشكاوى التي تواجههم، وشرح الباحثون كيفية التغلب على تلك المعوقات تحت ظروف المنطقة المحلية، وأهم الحلول، وأهم الأصناف، وأنسب مواعيد للزراعة، وكيفية الاستغلال الأمثل للمساحة.