«القومي للحوكمة» يطلق الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للتحول الرقمي

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي «الحوكمة والتحول الرقمي»، الذي يستمر في الفترة من 28 نوفمبر حتي 6 ديسمبر المقبل، بمقر كلية هيرتي للحوكمة ببرلين، لـ27 متدربا من 11 جهة من الجهاز الإداري للدولة.

برامج تدريبية دولية مميزة

وخلال افتتاح البرنامج، قالت الدكتورة شريفة شريف، إنّ تنفيذ البرنامج يأتي في إطار اتفاق التعاون الذي تم توقيعه مع كلية هيرتي للحوكمة خلال النصف الأول من 2022، واستمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المميزة، والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية، بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم.

وأشارت شريف، إلى تدريب الدفعة الأولى من البرنامج بمقر كلية هيرتي للحوكمة في سبتمبر الماضي، وخلال البرنامج الذي يستمر على مدار 8 أيام في برلين، سيتم تقديم رؤى إضافة إلى فرص للتبادل والمناقشة حول التحديات الرئيسية للمؤسسات العامة في نطاق مختلف وحدات البرنامج مثل الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والحوكمة الرقمية.

اختصاصات المعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة

واستعرضت الدكتورة شريفة شريف، أعمال واختصاصات المعهد، مشيرة إلى أنّه أحد مؤسسات القطاع العام الرائدة في مصر لخدمات التدريب والاستشارات والبحث، والمسؤول عن تطوير القواعد واللوائح لجهات الدولة والكيانات التابعة لها لتعزيز ممارسات الحكم الرشيد في جميع أنحاء مصر، لافتة إلى أنّ المعهد منوط به مراقبة ومتابعة ترتيب مصر في المؤشرات الوطنية والدولية المتعلقة بموضوعات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.

وأوضحت شريف أنّ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، يقدّم مجموعة واسعة من برامج التدريب المعتمدة المتعلقة بالحوكمة العامة والتنمية المستدامة وتمكين المرأة والتطوير الوظيفي والتحول الرقمي، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها في مجال البحث والاستشارات.