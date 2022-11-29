هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لدواء يعالج عسر الهضم في الأسواق

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذير للمواطنين من عبوات مقلدة لمستحضر «Napizole 20mg 14 caps»، وقالت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها، إن المستحضر من تصنيع «جلوبال نابي»، للأدوية ويمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة منه.

وحددت هيئة الدواء كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والمغشوشة، وهي أن العبوات الأصلية تضم بيانات رقم التشغيلة وتاريخ الانتهاء بطريقة الحفر، ولكن العبوات التقليدية تظهر عليها بيانات رقم التشغيلة وتاريخ الصلاحية مطبوعة.

مستحضر Napizole 20mg 14 caps

وأشارت هيئة الدواء، إلى أن العبوات الأصلية مدون بها اسم مورد العبوات أسفل العبوة، ولكن العبوات التقليدية مدون بها اسم مورد العبوات أعلى العبوة.

وفي سياق متصل، أطلقت هيئة الدواء فعاليات حملة التوعية المجتمعية بمضادات الميكروبات بالأماكن العامة، وذلك للوصول إلى جميع فئات المجتمع، ونشر الوعي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة باستخدام مضادات الميكروبات، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات.

التوعية باستخدام المضادات الحيوية

بدأت الفعاليات بالأندية الرياضية، لتوعية مرتادي الأندية بأهمية الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، كما عقدت الهيئة يوما علميا للتواصل مع الصيادلة لنشر الوعي حول استخدام مضادات الميكروبات، والإجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها، لتقليل مقاومة مضادات الميكروبات، والإبلاغ عن الأخطاء الدوائية كإجراء مهم يضمن أمان المريض.

كما أعلنت هيئة الدواء عن الخطة التدريبية، وكذا دليل البرامج التدريبية المقدمة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر لشهر ديسمبر 2022، وطالبت من الشركات الراغبة في التسجيل بأيٍ من البرامج التدريبية الواردة في الدليل بالتسجيل مبكراً من خلال المسح الضوئي لـ QR Code الخاص بكل برنامج تدريبي أو ورشة عمل.