بدء توافد المشيعين على جنازة أمين إسكندر.. وحمدين صباحي أول الحاضرين (صور)

بدأ منذ قليل توافد العشرات من السياسيين وقيادات الأحزاب والأهالي لتشييع جثمان السياسي الراحل أمين إسكندر من «كنيسة الملاك بطوسون» بحي شبرا مصر.

ومن أبرز الحضور من السياسيين وأصدقاء الراحل، حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة، وجورج إسحق، ومجدي المعصراوي الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، وكمال زايد القيادي بحزب الكرامة وعضو الأمانة العامة للحوار الوطني، ومحمد بيومي القيادي بحزب الكرامة، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي محمد منيب القيادي بحزب الكرامة، وسيد الطوخي رئيس تحرير جريدة الكرامة ونائب رئيس حزب الكرامة، ومحمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين.

كما شارك في تشييع جنازة أمين إسكندر، عددًا من الأهالي الذين تواجدوا أمام «كنيسة الملاك بطوسون»، وظهر على الحضور علامات التأثر والحزن الشديد.