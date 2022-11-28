تشييع جثمان أمين إسكندر من كنيسة «الملاك بطوسون» بشبرا غدا

أعلنت أسرة السياسي الراحل أمين إسكندر، مساء اليوم، تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، غدا الثلاثاء، من «كنيسة الملاك بطوسون» بحي شبرا مصر، التابع لمحافظة القاهرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

جنازة أمين إسكندر

ورحل عن عالمنا أمين إسكندر، اليوم، بعد صراعٍ مع المرض، وشغل منصب وكيل مؤسسي حزب الكرامة، وعضو مجلس النواب الأسبق، ووكيل مؤسسي حزب الكرامة ورئيس الحزب الأسبق وقيادي في التيار القومي وعضو سابق في المؤتمر القومي العربي.

مؤلفات أمين إسكندر

وللسياسي الراحل أمين إسكندر العديد من المؤلفات أبرزها «التنظيم السري لجمال عبد الناصر»، وعدة كتب تضمنت مقالات صحفية له في عدد من الصحف المصرية والعربية.