صبري فواز ينعى الكاتب أمين إسكندر: «المخلص الأمين»

حرص الفنان صبري فواز، على نعي الكاتب والمفكر السياسي أمين إسكندر، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يُناهز الـ70 عاما.

صبري فواز: أهملت حياتي كلها

وكتب صبري فواز، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من حوالي تلاتين سنة تعبت، ورحت لطبيب وطلع من حظي أن الطبيب خايب وشخص حالتي بأنها تليف في الكبد وأنا لجهلي صدقته وابتديت أتعامل في الحياة بمنتهى العدمية، على أن أيامي معدودة وأهملت كل حاجة في حياتي لدرجة أني كنت بعمل تصرفات تبعد حبيبتي عني عشان دي علاقة ما لهاش مستقبل».

وأضاف صبري فواز: «بدأت صحتي تتراجع وحالتي بقت صعبة ولكن صدقت مقولة يتعافى المرء بأصدقائه وأصر صديقي النبيل على أن مفيش حاجة اسمها يأس واستسلام، طول ما فينا نفس وحجز لي في مركز الطبيب العظيم جمال شوقي وأخذني من إيدي بالعافية وقام المركز بعمل فحص طبي شامل وأشعة وتحاليل كانت نتائجها إن أنا تمام وزي الفل لا فيه تليف ولا نيلة».

واختتم صبري فواز: «أصر الطبيب العظيم جمال شوقي على أنه مش هياخد ولا مليم وقال كفاية إن إحنا اطمنا على الفنان الجميل وعادت لي الحياة بكل بهجتها وآمالها وشقاها وشقاوتها صديقي النبيل الجميل المخلص الأمين هو الأستاذ أمين إسكندر مع السلامة يا أمين».