تشييع جنازة السياسي أمين إسكندر من كنيسة «الملاك بطوسون» بشبرا اليوم

تُشيع اليوم جنازة السياسي الراحل أمين إسكندر، إلى مثواه الأخير، من «كنيسة الملاك بطوسون» بحي شبرا مصر، بمحافظة القاهرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، حسبما أعلنت أسرته أمس.

ومن المتوقع حضور عدد من السياسيين البارزين والكتاب إلى جنازة السياسي الراحل أمين إسكندر، خاصة أنه كان من الرموز السياسية التي شغلت مناصب عدة، من بينها وكيل مؤسسي حزب الكرامة ورئيس الحزب الأسبق، وعضو مجلس النواب الأسبق، وقيادي في التيار القومي وعضو سابق في المؤتمر القومي العربي.

مؤلفات أمين إسكندر

وألف السياسي أمين إسكندر عددًا من الكتب، أبرزها «التنظيم السري لجمال عبد الناصر»، فضلا عن العديد من المقالات الصحفية في عدد من الصحف المصرية والعربية.

سياسيون ينعون أمين إسكندر

ونعى عدد كبير من السياسيين البارزين الراحل أمين إسكندر، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، متوفيًا عن عمر ناهز الـ70 عامًا، أبرزهم السياسي حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة، قائلا في منشور عبر حسابه على فيس بوك: «شقيق الروح وشريك الحلم».

وكتب المحامي طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسي، ناعيا أمين إسكندر: «إنا لله وانا اليه راجعون، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ، وإنا لفراقكم لمحزونون، فاجعتنا كبيرة في وفاة الأستاذ المفكر الكبير والسياسي الراقي أمين إسكندر».

ونعى الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أمين إسكندر، قائلًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الفقيد الراحل كان متمسكا بمبادئه خلوقا في التعامل مع الجميع، وكرس جزء كبير من حياته لخدمة قضايا وطنه.